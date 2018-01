Fietser aangereden 27 januari 2018

03u09 0

Op het kruispunt van de Parklaan met Graatakker in Turnhout is donderdag kort na 17 uur een fietser aangereden door een wagen. De 21-jarige fietser M.A. uit Turnhout liep lichte verwondingen op. Het slachtoffer is naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht. (JVN)