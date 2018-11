Fietser (27) gewond na aanrijding door auto JVN

21 november 2018

11u10 0

Een 27-jarige fietser is dinsdagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg op Tielen in Turnhout. De fietser, A.T. uit Turnhout, werd er rond 16 uur aangereden door een auto. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.