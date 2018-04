Fietsendief riskeert jaar cel 24 april 2018

Op de rechtbank van Turnhout moest Peter L. zich gisteren voor de rechtbank verantwoorden voor het stelen van twee fietsen in april 2017. De man zou met de eigenaar hebben afgesproken dat hij deze mocht meenemen, maar dat zou niet waar geweest zijn volgens de fietsenwinkel. "De beklaagde laadde twee fietsen in en reed weg met de auto, waarbij hij de eigenaar van de fietsenwinkel bijna omver reed. Wij eisen een jaar cel en geldboete, vooral ook voor de manier waarop deze diefstal is gebeurd." De beklaagde vond niet dat hij de man bewust heeft willen aanrijden. "Wij vragen een straf met uitstel", klinkt het. Vonnis op 22 mei. (MVBO)