Fietsendief blijft achter de tralies 06 juni 2018

De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van de fietsendief die vorige week werd opgepakt door de politie in Turnhout. Hij had minstens zes fietsen gestolen in Turnhout en Oud-Turnhout. Het gaat om een 27-jarige man uit Turnhout. De fietsendief blijft nog zeker vier weken achter de tralies. (JVN)