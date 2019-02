Fietsende managers ondersteunen Kom op tegen Kanker Jef Van Nooten

14 februari 2019

Het Netwerk Fietsende Managers Kempen heeft 750 euro ingezameld voor Kom op tegen Kanker. Tijdens hun maandelijkse bijeenkomst staken ze woensdagavond op de campus van Thomas More in Turnhout ieder 25 euro in een pot. Met het geld onderstenen ze een team van de hogeschool dat volgende maand ten voordele van Kom op tegen Kanker deelneemt aan de Vasaloppet race in Zweden. In ruil voor hun financiële steun gaven Jan Van Dooren en Suzanne Van Praet, twee leden van het Vasaloppet-team, workshop body, mind & soul en een krachttraining aan de ‘fietsende managers’. Het Netwerk Fietsende Managers Kempen heeft zichzelf als doel gesteld om de fiets te promoten voor woon-werkverkeer.