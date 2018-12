Fiets tegen raam gekegeld tijdens schermutseling onder scholieren: “Al 10 jaar overlast door bushalte voor deur” Jef Van Nooten

03 december 2018

18u43 0 Turnhout Linda Van Dooren uit de Boomgaardstraat in Turnhout kampt al tien jaar lang met overlast van de bushalte voor haar deur. Al even lang strijdt ze ertegen, maar tevergeefs. Maandagmiddag was een nieuw dieptepunt. Tijdens een schermutseling onder scholieren vloog een fiets tegen haar raam, met een kapot raam tot gevolg.

Linda Van Dooren, bij veel inwoners van de stad bekend als voorzitter van de Fietsersbond regio Turnhout, zat maandagnamiddag in haar woonkamer toen ze plots een hels lawaai hoorde aan het venster van haar woning. Toen ze een kijkje ging nemen, bleek het raam vernield nadat er een fiets tegen was beland. “Ik zat in de zetel, dus ik heb het niet zelf zien gebeuren. En toen ik buiten kwam, waren de jongeren al weggelopen. Maar een meisje is naar me toe gekomen. Zij had wel gezien wat er was gebeurd. Een jongen is tegen een fiets geduwd. De fiets is daarna tegen mijn raam gevlogen, met een kapot raam tot gevolg.”

De vernieling komt er niet toevallig. Linda Van Dooren wist dat ze vroeg of laat geconfronteerd zou worden met een beschadigd raam. Al tien jaar lang wordt ze geconfronteerd met overlast die leerlingen van de Talentenschool veroorzaken aan de bushalte voor haar deur. “Ze zitten steevast op mijn vensterbank, laten zwerfvuil achter, maken lawaai, gooien afval in mijn brievenbus… Vroeger zaten ze ook op mijn deurdorpel maar die heb ik intussen gebarricadeerd met planten en een container”, vertelt Linda.

Tien jaar geleden al had Linda het idee opgevat om een einde te maken aan de overlast. Ze trok aan de alarmbel bij zowel stadsbestuur, De Lijn als de schooldirectie. “Maar De Lijn verwees me door naar het stadsbestuur, en de stad verwees me door naar De Lijn. De school heeft me toen wel bevestigd dat het niet op vraag van de school was dat de bushalte hier staat. De school was zelfs voorstander om de bushalte weg te doen, omdat er 200 meter verderop al een bushalte is waar identiek dezelfde buslijnen stoppen. Dat dossier is blijven aanslepen, maar uiteindelijk is er niks veranderd.”

Toch heeft Van Dooren haar strijd nooit opgegeven. Ze bleef alle vormen van overlast op sociale media posten, en spreekt ook telkens de jongeren aan als het de spuigaten uit loopt. “Vroeger ging ik echt elke keer naar hen toe om ze van mijn vensterbank te krijgen. Maar daar word je na een tijd echt moe van. Nu reageer ik alleen nog als ze tegen mijn ramen ‘bonken’. Dan klop ik op mijn raam, maar ze kloppen gewoon terug. Ik jaag hen nog regelmatig van mijn vensterbank. Om toch een signaal te geven dat het niet hoort op deze manier.”

Vroeger was de school op één bepaald uur gedaan. Dan bleef de overlast beperkt in tijd. “Maar nu eindigt de schooldag niet meer voor alle leerlingen op hetzelfde moment, waardoor de overlast iedere dag twee uur duurt. Als je met een intensief werk bezig bent, is het onmogelijk je te concentreren. Dat geeft iedere dag weer stress, echt niet leuk.”

De Boomgaardstraat wordt op termijn heraangelegd. Tijdens een eerste bewonersvergadering kreeg Linda te horen dat de bushalte zou verplaatst worden, maar zekerheid daarover heeft ze nog niet.