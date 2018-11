FC Mengelweiven viert jubileum met galamatch Jef Van Nooten

27 november 2018

De dames van FC Mengelweiven hebben hun tienjarig bestaan gevierd. Ze deden dat zaterdagavond met een galamatch waarbij twintig ‘mengelweiven’ van vroeger en nu het tegen elkaar opnamen. De galamatch werd gespeeld op het veld van KSK Oosthoven in Oud-Turnhout. “Langs de kant van het veld stonden een heel wat supporters. Zij zorgden voor de nodige sfeer, zodat het een voetbalfeest is geworden”, klinkt het bij FC De Mengelweiven. “De match ging goed op en beide mengelteams creëerden kansen. De eindstad was 3-2.” FC Mengelweiven is een caféploeg van dames ontstaan vanuit café De Mengelmoes in Turnhout.