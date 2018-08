Extra controles op recreatie- en visverbod in Stadspark 16 augustus 2018

Turnhout De stad Turnhout vaardigt zowel voor het kanaal Dessel-Schoten, waar al een recreatieverbod gold, en de vijver in het Stadspark een visverbod uit na het aantreffen van blauwalgen. De lokale politie van Turnhout zal de komende dagen extra controleren of het recreatieverbod wordt nageleefd.

Er werden stalen genomen in de Vaart en ondertussen is bevestigd dat het effectief om de bacterie gaat. Nu zijn die ook aangetroffen in het Stadspark. "We hebben daarom met onmiddellijke ingang elke vorm van recreatie op de vijver verboden. Vissen en varen met modelboten is dus niet meer toegelaten", zegt burgemeester Eric Vos (T.I.M.). De Groendienst van de stad liet ondertussen al bordjes plaatsen om iedereen op de hoogte te brengen. Ook in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zijn blauwalgbacteriën gevonden na metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De provincie Antwerpen heeft ook daar een recreatieverbod afgekondigd. Zwemmen, kajakken, waterskiën, vissen en andere vormen van zachte recreatie worden niet toegelaten. (VTT)