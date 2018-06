Expo '58 herleeft in De Wending 04 juni 2018

Zorggroep Orion heeft vrijdag de tentoonstelling Expo 58 officieel geopend. In 1958, 60 jaar geleden, werd deze wereldtentoonstelling in Brussel georganiseerd. De expositie verzamelt heel wat objecten van toen en er zijn ook een hele reeks getuigenissen bewaard van senioren uit Turnhout die nog mooie herinneringen koesteren aan deze Expo. Een gevarieerde verzameling van foto's, posters, plannen, ansichtkaarten enzovoort doet de herinneringen meteen weer opflakkeren. De tentoonstelling is voor jong en oud te zien in de inkomhal van WZC De Wending 1 overdag tussen 9 en 16 uur. De expo loopt tot 15 september. (VTT)