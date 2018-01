Ex-zaakvoerster dienstenchequebedrijf voor rechter voor inbreuken op arbeidswet 30 januari 2018

02u35 0 Turnhout De zaakvoerster van het failliete dienstenchequebedrijf Life Improvements uit Turnhout moest zich gisteren verantwoorden voor de correctionele rechtbank. De 48-jarige Heidi J. kwam anderhalf jaar geleden in opspraak toen ze met de noorderzon verdween. Het personeel bleef verweesd achter.

Heidi J. stampte in 2009 het dienstenchequebedrijf Life Improvements uit de grond in de Eigenaarsstraat in Turnhout. Het bedrijf stelde zo'n twintig huishoudhulpen en vier administratieve bediendes te werk. Op 27 juni 2016 bleek plots dat ze met de noorderzon verdwenen was. De inboedel van het kantoor had ze het weekend voordien laten ophalen door een verhuisfirma. Het personeel bleef achter zonder de vereiste documenten om een werkloosheidsuitkering aan te vragen, en ze hadden nog achterstallig loon en vakantiegelden te goed.





Controles belemmerd

Heidi J. stond voor de rechtbank terecht voor drie inbreuken op de arbeidswetgeving. "Als eerste een belemmering van toezicht. Ze werd uitgenodigd met het oog op controles, maar kwam nooit opdagen", zegt arbeidsauditeur Dymphna De Ceulaer. "Daarnaast heeft ze zichzelf nog 400 dienstencheques toegeëigend op een moment dat haar onderneming al opgeheven was. En ze heeft geen betaling van eindejaarspremies en vakantiegelden gedaan."





Heidi J. verhuisde intussen naar Helmond in Nederland. Door gaat ze onder haar auteursnaam door het leven. "Mijn cliënte geeft de inbreuken toe", zegt meester Bart Vosters. "In het begin moest haar bedrijfje wat op gang komen. Dat draaide steeds beter, totdat er midden 2015 problemen zijn ontstaan met enkele personeelsleden. Het klantenbestand nam af. Eén van de twee frauderende werknemers zocht zelf klanten op. Heidi heeft de verkeerde beslissing genomen om de inboedel op te ruimen en zomaar naar Nederland te gaan."





Naar Nederland verhuisd

De advocaat van Heidi J. benadrukt dat ze een nieuw leven is begonnen, en hoopt op een milde straf. "Ze heeft in Nederland de draad weer opgepikt als zelfstandig verpleegkundige. Ze heeft destijds een verkeerde beslissing genomen omdat ze in financiële problemen was geraakt, maar is nooit van slechte wil geweest."





Vonnis op 26 februari. (JVN)