Ex-werkneemster Academie riskeert zes maanden voor verduistering 03 maart 2018

02u38 0 Turnhout Een voormalige werkneemster van de Academie voor Schone Kunsten in Turnhout riskeert 6 maanden cel voor informaticafraude en verduistering van openbare gelden. Volgens het parket deed ze inkopen voor zichzelf met het geld van de Academie. "Ik gebruikte per ongeluk de verkeerde bankkaart", zegt Ingrid V.D.B.

In februari 2013 kwam een eerste onregelmatigheid aan het licht. Ingrid V.D.B. zou toen 800 euro opbrengst van een spaghettifestijn hebben achtergehouden in plaats van het op de rekening van de Academie over te schrijven. De stad startte een onderzoek en kwam uit op 39 bankverrichtingen die niet te linken waren aan de Academie, voor een totaal bedrag van 5.415 euro. Er bleken onder meer verdachte aankopen te zijn gebeurd bij Carrefour, AS Adventure en Dreamland.





Het parket startte een onderzoek vond uiteindelijk bewijzen voor negen frauduleuze verrichtingen met geld van de Academie, samen goed voor 1.928 euro. "Het gaat om vier betalingen met de bankkaart en vijf overschrijvingen via homebanking", zegt de aanklager. "Alleen voor die negen verrichtingen is er voldoende bewijs. Het argument dat ze aankopen gedaan heeft met een verkeerde kaart, is ongeloofwaardig."





Volgens Ingrid V.D.B. had zij zelf ook een Axa-rekening en had haar bankkaart dezelfde pincode als die van de Academie. Haar advocaat gaat voor de vrijspraak. "Ze heeft nooit met opzet zichzelf willen verrijken. Ze heeft fouten gemaakt, maar geen misdrijven gepleegd."





Opvallend: Ingrid V.D.B. werkt sinds 2013 niet meer voor de Academie, maar blijkt nog steeds een volmacht op de rekening te hebben. "Als ze echt van kwade wil is, zou ze nu nog altijd geld van de rekening kunnen halen."





Vonnis op 30 maart. (JVN)