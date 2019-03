Ex-gedetineerde krijgt onderdak bij vrijlating: “Hij klopte gastheer halfdood met hamer” Jef Van Nooten

19 maart 2019

13u42 0 Turnhout Een man uit Turnhout heeft zwaar geweld moeten incasseren. Hij nam een ex-gedetineerde in huis, maar die viel hem zonder reden aan met een hamer, schroevendraaier en kolenkit. De dader ging twee uur lang als een wildeman tekeer. “Mijn cliënt heeft het geweld ondergaan. Verzet had hij moet zijn leven moeten bekopen”, zegt de advocate van het slachtoffer. De agressor riskeert 30 maanden cel.

De 37-jarige A.H. uit Hoogstraten is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep eerder al zestien veroordelingen op, vaak voor geweldplegingen. Ook nu moest hij zich verantwoorden voor zwaar geweld. Op het moment van de feiten in 2017 was A.H. nog niet lang vrij uit de gevangenis na een eerdere veroordeling. Na zijn vrijlating had hij zijn intrek genomen bij twee mannen die een woning delen in Turnhout. Eén van hen heeft die gastvrijheid bijna bekocht met zijn leven. Het slachtoffer kwam op de bewuste avond nietsvermoedend thuis rond 23.30 uur. “Mijn cliënt werd opgewacht door A.H. Die heeft hem vervolgens zwaar toegetakeld. Niet alleen met de blote vuist, maar hij gebruikte ook met een schroevendraaier, hamer en kolenkit. Mijn cliënt moest het geweld gedurende uren ondergaan. Hij mag blij zijn dat hij nog leeft”, zegt Kathleen Crommen, advocate van het slachtoffer.

Het slachtoffer raakte onder meer zwaargewond aan oren, voorhoofd, ribben, bovenarmen, onderbenen en polsen. Pas na een afranseling van twee uur kon hij naar de slaapkamer van zijn huisgenoot vluchten. Toen die wakker schoot, kwam hij meteen tussenbeide. “Er zat voor mijn cliënt niks anders op dan het geweld te ondergaan. Als hij had terug geslagen, zou de agressie van A.H. nog groter zijn geworden. Dat had hij met zijn leven moeten bekopen”, vervolgt meester Crommen. “Mijn cliënt heeft blijvende schade opgelopen door het geweld. Hij heeft voortdurend hoofdpijn, er is blijvende esthetische schade, èn hij is ook kleurenblind aan het worden door het geweld.”

Uit schrik voor nieuw geweld, dook het slachtoffer na de feiten onder bij vrienden in Nederland. Ook vandaag is hij nog doodsbang van A.H. “De beklaagde kreeg destijds een contacterbod opgelegd als voorwaarde, maar dat contactverbod heeft hij geschonden. Toch hopen we op een verlanging van dat contactverbod, want mijn cliënt wil hem absoluut nooit meer zien.”

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten. Omdat A.H. in het verleden al vaak werd veroordeeld voor geweld, maar hij zijn les nog altijd niet geleerd heeft. “Hij heeft een uitgebreid strafregister. Voorlopig klokken we af op 16 veroordelingen. Bovendien gaat het hier om gratuit geweld. Hij sloeg toe zonder enige aanleiding”, zegt aanklager Patti Broeckx.

Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 30 maanden. De advocate van A.H. hoopt op mildheid van de rechter. “Mijn cliënt zat op dat moment in een moeilijke periode. Hij kwam net uit de gevangenis, had schulden en geen werk. Intussen heeft hij vast werk en een inkomen.”

A.H. ontkent dat hij bij het geweld gebruikt heeft gemaakt van een hamer. “Dan moet je wel heel scherpe vuisten hebben om deze verwondingen toe te brengen”, reageerde de advocate van het slachtoffer daarop.

De rechter beslist op 23 april.