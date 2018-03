Escape room maakt jongeren warm voor vroedkunde 01 maart 2018

03u01 0 Turnhout De opleiding Vroedkunde van Thomas More in Turnhout heeft een 'escape room' in gebruik genomen. Daarmee wil ze leerlingen uit het secundair onderwijs warm maken voor de opleiding.

Bedoeling is dat de leerlingen baby Thomas helpen ontsnappen uit de kamer. Thomas is de baby van de hyperrealistische bevallingspop Freya. "De ministers Crevits en Vandeurzen willen de populariteit van de escape rooms gebruiken om meer jongeren naar een zorgopleiding te lokken. Dertig scholen krijgen binnenkort een escape room om jongeren warm te maken voor een carrière in de zorg. Maar de opleiding Vroedkunde op Campus Turnhout heeft niet op het initiatief van de ministers gewacht om haar eigen escape room te bouwen", zegt Katrijn Hulselmans van Thomas More.





Om uit de kamer te geraken moeten de leerlingen baby Thomas helpen ontsnappen.





Daarvoor moeten ze eerst de zwangerschap van bevallingspop Freya begeleiden. "De deelnemers aan het spel moeten de bevalling van Freya in goede banen leiden, de eerste opvang van baby Thomas uitvoeren en zorgen dat Freya met haar baby op een veilige manier in een draagdoek uit de escape room geraakt. Als dat lukt, zijn moeder en kind en hun "verlossers" welkom op de babyborrel. Twee docenten vroedkunde evalueren daar met de leerlingen de opdrachten die ze moesten uitvoeren, en geven informatie over de opleiding."





Momenteel is de escape room gericht op Vroedkunde en wordt ze voor elk gebruik opnieuw opgesteld in één van de praktijklokalen. "De volgende stap is de uitbreiding naar de opleiding Verpleegkunde en een vaste opstelling, die niet alleen kan gebruikt worden voor leerlingen van middelbare scholen, maar ook voor teambuilding voor mensen die al in het vak staan." (JVN)