Enquête PVDA: inwoners solidair in armoedebestrijding 27 maart 2018

03u16 0 Turnhout De politieke partij PVDA in Turnhout bevroeg sinds september 2017 maar liefst 1.031 Turnhoutenaren om na te gaan hoe zij tegenover hun stad staan. Hieruit werd duidelijk dat meer dan de helft van de Turnhoutenaren enorm begaan is met armoedebestrijding, maar dat ze ook te weinig inspraak krijgen in het stadsbeleid.

'De Grote Bevraging', zo wordt de enquête genoemd die PVDA Turnhout organiseerde. Vijf maanden lang trokken tientallen vrijwilligers van de linkse partij door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer dan 1.000 mensen. "Hieruit is gebleken dat de Turnhoutenaar toch wel prioriteit stelt aan armoede. Dat de armoede in Turnhout de afgelopen jaren sterk is toegenomen, was natuurlijk al langer geweten. Maar nu weten we ook dat de empathie bij de Turnhoutenaren groot is, ook bij diegenen die zelf niet rechtstreeks met armoede te maken hebben", vertelt Wout Schafraet van PVDA Turnhout. "Na armoede volgt de zorg (40 procent), mobiliteit (38 procent), groen (36 procent) en jeugd (36 procent)."





Weinig inspraak

Ook vindt maar liefst 54 procent van de burgers dat ze te weinig inspraak hebben in het beleid van de stad. "Deze enquête is belangrijk voor onze campagne om de speerpunten vast te leggen waar de Turnhoutenaar bezorgd om is. Het is voor ons heel belangrijk om de burger te bevragen, we willen dicht bij de mensen treden." De deelnemers werd gevraagd om de drie belangrijkste stedelijke thema's aan te geven en voor tien thema's het beste voorstel te kiezen uit vier mogelijkheden. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. "Deze resultaten gaan we nu goed bekijken om een stadsprogramma op maat te maken voor de mensen. Het zal een mix worden van onze visie samen met de resultaten en de eigen voorstellen die gedaan werden door de burgers." Later dit jaar maakt PVDA nog een tour door de wijken om hun conclusies duidelijk te maken en hun campagne voor te stellen. (MVBO)