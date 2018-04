EK-wedstrijd mondt uit in vechtpartij op Grote Markt 21 april 2018

Een 24-jarige man uit Turnhout riskeert een celstraf van 6 maanden voor een vechtpartij tijdens het EK-scherm in 2016 op de Grote Markt. Op 18 juni van dat jaar speelde België tegen Ierland. Adrian N. kreeg een nadarhek tegen zijn hoofd omdat een andere bezoeker te enthousiast aan het supporteren was. "Die excuseerde zich, maar kreeg toch een slag in het gezicht van Adrian N., zegt de openbaar aanklager. "Het slachtoffer viel op de grond en kreeg dan ook nog enkele stampen tegen het hoofd."





Volgens de advocaat van Adrian N. werd zijn cliënt uitgedaagd. "De andere persoon gedroeg zich irritant. Ook toen mijn cliënt hem aansprak over dat nadarhek, bleef hij lastig doen."





Adrian N. verklaarde aan de rechter dat hij alleen een duw heeft gegeven. "Ik zou nooit vechten met een dronken man, dat zit niet in mijn karakter. Ik heb bovendien gevechtssport gedaan. Als ik echt een slag zou uitgedeeld hebben, zou hij meer letsels hebben dan alleen een losse tand." Vonnis op 18 mei. (JVN)