Eerste Pampersalon positief onthaald 03 april 2018

Turnhout Het Huis van het Kind organiseerde zaterdag voor het eerst een 'Pampersalon' in Turnhout. Op die babybeurs konden (toekomstige) ouders kennis maken met tal van organisaties. Volgend jaar komt er een nieuwe editie.

De eerste editie van het Pampersalon was een samenwerking tussen het Huis van het Kind en het OCMW in Turnhout. Het Pampersalon was een laagdrempelige babybeurs waarop verschillende grote organisaties zoals Kind & Gezin, Familiehulp, Kraamzorg Landelijke Thuiszorg en het Peuterspeelpunt in Turnhouthun aanbod in de kijker zetten. De verenigingen richtten zich zowel op zwangere koppels als op jonge ouders of alle andere mensen die instaan voor de verzorging van kinderen tot 3 jaar. Zij konden tijdens workshops op een interactieve manier kennis maken met de verenigingen. Zo konden bezoekers deelnemen aan een babymassage of alles ontdekken over wasbare luiers. "Er daagde iets minder volk op dan verwacht, maar wel voldoende om het evenement nog eens te herhalen. De reacties van de bezoekers waren ook positief", klinkt het bij de initiatiefnemers. (JVN)