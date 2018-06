Eerste diabetescentrum voor kinderen AZ TURNHOUT KRIJGT KEMPENSE PRIMEUR JEF VAN NOOTEN

21 juni 2018

02u56 0 Turnhout Kempense kinderen met diabetes kunnen voortaan ook in eigen streek worden voortgeholpen. AZ Turnhout kreeg als eerste ziekenhuis in de Kempen een erkenning om kinderen met diabetes te behandelen. "Voorheen moesten de patiëntjes uitwijken naar Antwerpen", klinkt het.

Bij steeds meer kinderen wordt suikerziekte vastgesteld. Volgens cijfers van de Diabetes Liga wordt jaarlijks bij 300 kinderen jonger dan 15 jaar diabetes vastgesteld. Tot voor kort konden patiëntjes uit de Kempen alleen terecht in Antwerpen. Daar komt verandering in, nu AZ Turnhout als derde ziekenhuis in de provincie - en eerste in de Kempen - ook een erkenning heeft gekregen om kinderen met diabetes te mogen behandelen. "Zo kan de groeiende groep van kinderen met diabetes in de Kempen voortaan dichter bij huis geholpen worden. Tot voor kort moesten patiëntjes hiervoor naar het UZA of het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, beiden in Antwerpen", zegt Hetty Voeten, communicatieverantwoordelijke van AZ Turnhout.





Het nieuwe kinderdiabetescentrum wordt geleid door dokter Annelies Lemay. "De diagnose diabetes heeft een grote impact", verduidelijkt Lemay. "Het hoeft een aangenaam leven niet in de weg te staan, maar het vraagt wel wat van een patiënt. Daarom kan het kinderdiabetesteam in Turnhout ook rekenen op een diabetesopvoeder, een diëtiste, een psychologe en een sociaal verpleegkundige. Samen begeleiden zij kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar om diabetes optimaal in hun leven in te passen."





Kinderen en jongeren met diabetes moeten om de drie maanden op consultatie komen.





De 10-jarige Djune Claes uit Sint-Job-in't-Goor zakte gisteren voor het eerst af naar het centrum. Bij het meisje werd vier jaar geleden suikerziekte vastgesteld. "Sindsdien moet ze zich vier keer per jaar laten behandelen. We moesten naar Antwerpen maar gelukkig kan het dus nu in Turnhout", vertelt mama Gonda Van Becelaere. "In afstand scheelt dat maar 2 kilometer. Maar vooral de manier waarop we ontvangen worden, is een groot verschil. We worden hier supergoed geholpen, en voelen ons welkom. In Antwerpen zijn de dokters ongetwijfeld ook zeer bekwaam, maar daar voelden we ons meer een nummer op een lopende band."





Het diabetescentrum van AZ Turnhout is nauw verbonden met het team in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem. Zowel de arts als diabetesverpleegkundige in Turnhout zijn opgeleid in UZA en deden er ook jarenlang ervaring op.