Eén quiz, acht locaties: deelnemers op café krijgen vragen via livestream Jef Van Nooten

21 november 2018

15u10 0 Turnhout De stad Turnhout organiseert zondagavond het evenement ‘Turnhout van Quizzen’. De presentator van de quiz zit in het Stadhuis, maar de vragen worden live naar acht verschillende cafés gestreamd.

‘Turnhout van Quizzen’ is een initiatief van de vzw Centrummanagement van stad Turnhout. De gekende quizploeg Wellomb Nieblont bokste de quiz in elkaar.

“Het is een algemene kennisquiz die zich op zondagavond simultaan in acht gezellige horecazaken op en rond de Grote Makt van Turnhout voltrekt”, klinkt het. “De presentator en jury zetelen in het Stadhuis en via livestream kunnen mensen in het aangename decor van hun favoriete horecazaak deelnemen aan de quiz. Quizploeg Wellomb Nieblont schotelt hen een bonte vragenmix voor die geschikt is voor zowel gelegenheidsteams als meer geoefende quizzers.”

De deelnemende horecazaken zijn Chaos, Dépôt, De Zwarte Ruiter, St.-Pieter, Flames, St.-Joseph, Café Leffe en Tamboerke. De quiz start zondagavond 25 november om 19 uur. Teams tellen maximum 4 leden. Inschrijven kan via www.turnhout.be/quiz. Bij de inschrijving kan je ook vermelden welke horecazaak je voorkeur heeft.