Een maand vol Europese activiteiten op gang getrapt 09 april 2018

02u40 0 Turnhout Tijdens de zaterdagse markt ging Pop up Europa Turnhout officieel van start.

Gedeputeerde voor Europese samenwerking Peter Bellens (CD&V) en burgemeester Eric Vos (T.I.M.) zetten met een draai aan het Europees Rad van Fortuin een maand vol Europese activiteiten in gang. Zaterdagochtend konden alle marktbezoekers ook een gokje wagen aan het rad. Wie een vraag juist beantwoordde, maakte kans op een origineel cadeau. Inwoners konden nog de hele dag door geleide wandelingen en fietstochten maken langs Europese projecten en realisaties in de stad.





Pop up Europa Turnhout is een initiatief van de provincie Antwerpen en het stadsbestuur van Turnhout om Europa dichter bij de burger te brengen. Programma:popupeuropa.be/programma/turnhout/. (WDH)





