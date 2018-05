Eandis vrijuit voor dodelijke gasexplosie DOCHTER VAN OMGEKOMEN KOPPEL REAGEERT TELEURGESTELD JEF VAN NOOTEN

31 mei 2018

02u55 0 Turnhout Eandis is volgens de strafrechter in Turnhout niet verantwoordelijk voor de dodelijke gasexplosie die in november 2015 het leven kostte aan Jef Vissers (77) en Magda Baeyens (72). Hun dochter is teleurgesteld over het vonnis. "Het blijft voor altijd een vraagteken wie dan wel schuld heeft aan hun dood."

Voor het openbaar ministerie was er geen twijfel mogelijk: zowel distributienetbeheerder Eandis als de installateurs Fabio M. en Bartolomeo M. (die voor een onderaannemer van Eandis werkten) waren volgens de aanklager schuldig aan de dodelijke gasexplosie in de Korte Veldstraat op 23 november 2015 in Turnhout. Zowel Jef Vissers (77) als zijn echtgenote Magda Baeyens (72) overleefden de explosie en de daaropvolgende brand niet. Buiten op het voetpad raakten ook enkele stadsarbeiders gewond. Volgens het openbaar miniserie was de ontploffing een gevolg van een slechte gasaansluiting 8,5 jaar voordien. "Op dat moment werd de gasaansluiting in de woning volledig vernieuwd, maar dat werd op een niet-professionele manier gedaan", aldus het parket tijdens de rechtszaak. De installateurs zouden een fout gemaakt hebben, en Eandis zou nadien niet de nodige controle uitgevoerd hebben om die fout vast te stellen.





Het openbaar ministerie wilde zowel Eandis als de twee installateurs laten veroordelen voor onopzettelijke doding, maar de rechter gaat daar niet op in.





Onvoldoende bewijzen

Alle beklaagden worden vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijzen zijn dat zij effectief verantwoordelijk zijn voor de gasexplosie. De nabestaanden van slachtoffers Jef Vissers en Magda Baeyens reageren ontgoocheld op de vrijspraak voor Eandis. "We hadden dit ergens wel verwacht want het is moeilijk om tegen een instantie als Eandis in te gaan. Toch zijn we altijd blijven hopen op een veroordeling", vertelt Ilse Vissers, dochter van de slachtoffers. "Omdat we dan hadden geweten wat er juist mis is gelopen, en wat precies de oorzaak was. Dan hadden we zwart op wit geweten wie verantwoordelijk is voor de dood van mijn ouders. Maar nu zullen we nooit weten wat er precies is gebeurd."





De advocaat van Eandis benadrukte tijdens het proces dat er na de werken wel degelijk een gasdichtheidsproef was uitgevoerd, en dat enkele weken voor de explosie geen onregelmatigheden werden opgemerkt bij een routinecontrole in de straat. Hij opperde dat er mogelijk na die controle nog door iemand gesleuteld werd aan de gasaansluiting bij Jef en Magda.





Mogelijk in beroep

"Dat is alleszins onmogelijk", reageert Ilse Vissers. "Dat zou ik zeker geweten hebben, en waarom zouden mijn ouders dat doen? Het zou kunnen dat we beroep aantekenen tegen deze vrijspraak, al moeten we met onze advocaat nog bekijken of dat wel zin heeft."





Het huis waar het drama zich afspeelde, is intussen opgeknapt tot een nieuwe woning. "We hebben de woning van mijn ouders kort na de explosie verkocht. We zagen het emotioneel niet zitten om zelf de afbraak en renovatie voor onze rekening te nemen", besluit Ilse Vissers.