Eandis riskeert straf voor dodelijke gasexplosie OOK TWEE ARBEIDERS VOOR RECHTER JEF VAN NOOTEN

03 mei 2018

02u31 0 Turnhout Eandis riskeert een veroordeling voor de dodelijke gasexplosie van 23 november 2015 in de Korte Veldstraat in Turnhout. Samen met het bedrijf stonden ook twee arbeiders terecht voor de onopzettelijke doding van Jef Vissers (77) en Magda Baeyens (72).

Een hevige gasexplosie, gevolgd door een woningbrand, maakte op 23 november 2015 een einde aan het leven van Jef Vissers uit de Korte Veldstraat in Turnhout. Zijn echtgenote Magda Baeyens overleed één week later aan haar verwondingen.





Zowel Eandis als installateurs Fabio M. en Bartolomeo M. (die voor een onderaannemer van Eandis werkten) stonden gisteren terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. "De explosie is veroorzaakt door een lek in de aanvoerleiding met aardgas", zegt openbaar aanklager Catherine Dederen.





Volgens het openbaar ministerie is het lek een gevolg van een fout die 8,5 jaar voordien werd gemaakt, bij de installatie van de gasleiding in april 2007. "Op dat moment werd de gasaansluiting in de woning volledig vernieuwd, maar dat werd niet op een professionele manier gedaan", zegt Dederen. "Eandis heeft geen opleiding voor de arbeiders van de onderaannemer voorzien. Dat is een zware fout. Bovendien werd hun werk niet gecontroleerd na de installatie."





Dat er 8,5 jaar verstreken is tussen de plaatsing en de explosie, doet volgens de aanklager niets af van de verantwoordelijkheid van Eandis en de installateurs. Ook volgens de nabestaanden heeft Eandis schuld aan de dood van Jef en Magda. "Eandis was de hoofdaannemer en heeft dus eindverantwoordelijkheid", zegt hun advocate.





50 aansluitingen per dag

Het openbaar ministerie wil dat de rechter zowel Eandis als de twee installateurs (die verstek lieten) schuldig acht, maar kan zich vinden in een straf met uitstel. De advocaat van Eandis gaat resoluut voor de vrijspraak.





Gasdichtheidsproef

Volgens hem hadden de arbeiders wel degelijk een opleidingscertificaat. "Die firma deed vijftig aansluitingen per dag. Ze zijn experts op dat vlak. Je kan niet zeggen dat Eandis lichtzinnig is omgesprongen door die firma de werken te laten uitvoeren", zegt Pieter Helsen. "Bovendien is er meteen na de werken een gasdichtheidsproef uitgevoerd. Alles was toen in orde."





Volgens een deskundige werd het lek mogelijk veroorzaakt omdat de aansluitmoer te hard werd aangedraaid. "Eandis heeft dat nadien getest in het labo. Er zou dan zo'n grote kracht uitgeoefend moeten worden dat heel de installatie van de muur zou zijn gekomen bij de plaatsing", zegt advocaat Helsen.





Hij vermoedt dat er sinds de plaatsing in 2007 nog iemand anders aan de installatie heeft gewerkt. "Op de verzegeling staat een nummer dat niet aan Eandis of de onderaannemer toebehoort. Wellicht zijn in die 8,5 jaar nog werken uitgevoerd door derden." Vonnis op 30 mei.