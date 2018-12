Duizenden lichtjes versieren het Begijnhof Kristof Baelus

25 december 2018

09u24 0 Turnhout Op het Begijnhof in Turnhout kon je voor de 25ste keer op kerstavond een wandeling maken langs duizenden lichtjes. De traditie wil dat theelichtjes het Begijnhof in een feeërieke sfeer brengen.

Naast de vele lichtjes zorgden ook de vuurkorven op het binnenplein voor de nodige sfeer en gezelligheid. Enkele optredens zorgden voor extra animatie. “Het was zeer mooi, ik was hier op kerstavond als eens geweest maar dat is lang geleden. Ik sta er weer versteld van hoe mooi het Begijnhof verlicht is vandaag”, zegt Annelies Borgheys.