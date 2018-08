Drukkerij Joos neemt helft Duits bedrijf over 01 augustus 2018

Group Joos zet de eerste stappen op de Duitse markt en stapt voor 50 procent in het kapitaal van Michael Schiffer Dialog GMBH en Smartcom GMBH. Na Frankrijk, Nederland, andere Europese landen en zelfs Afrika dus een nieuwe stap in het exportgebeuren voor Group Joos. Het Duitse bedrijf telt honderd werknemers en heeft een jaaromzet van 17 miljoen euro. "Voor Group Joos is dit een enorme stap voorwaarts. We worden vanaf nu een echt internationaal bedrijf met productie en verkoop in het buitenland', zegt CEO Alex Joos. (VTT)