Drugsdealers achter tralies 25 april 2018

02u40 0

De politie heeft een 44-jarige man uit Turnhout opgepakt voor drugshandel. De politie kreeg de man in het vizier in het kader van een ander gerechtelijk onderzoek. De veertiger wordt er van verdacht dat hij cannabis dealde in de tweede helft van vorig jaar. En ook een 35-jarige man uit Turnhout is achter de tralies beland voor drugshandel. Hij werd opgepakt voor de handel in speed en marihuana. De raadkamer heeft de aanhouding van beiden bevestigd. (JVN)