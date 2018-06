Drugs- en wapenonderzoek leidt tot inval in café Central Station 27 juni 2018

02u49 0 Turnhout De politie is gisteren in alle vroegte café Central Station aan de Merodelei in Turnhout binnen gevallen. De huiszoeking kaderde in een gerechtelijk onderzoek rond drugs en wapens. Het café heeft al jaren een slechte reputatie bij stad en politie.

Op verschillende plaatsen in de stad Turnhout zijn gisterochtend huiszoekingen uitgevoerd. Die werden uitgevoerd op vraag van de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Eén van de huiszoekingen werd volgens een getuige rond 5.30 uur uitgevoerd in een pand op de hoek van de Prinsenstraat en Tramstraat. Ook bij café Central Station aan de Merodelei viel een speciaal politieteam met bivakmutsen binnen. Ze forceerden daarvoor de café-ingang aan de kant van de Stationsstraat. Zowel het café als de appartementen erboven werden doorzocht. De huiszoekingen zouden kaderen in een gerechtelijk onderzoek naar drugs en wapens, een onderzoek dat al een hele tijd loopt. Of er drugs, wapens of andere bewijzen van criminele activiteiten zijn gevonden bij de huiszoekingen, wilde het parket in Turnhout gisteren niet kwijt.





Buurtbewoners van het café zijn opgetogen met de inval van de politie. Ze hopen dat het gerechtelijk onderzoek zal leiden tot een sluiting van het café. De kroeg wordt sinds enkele jaren uitgebaat door Armeniërs en staat al een hele tijd gekend als overlastcafé.





Vechtpartijen

"Afgelopen weekend is de politie er nog een paar keer naar toe moeten trekken omdat om 4 uur 's morgens de muziek nog loeihard stond. Ook vechtpartijen zijn er wekelijkse kost. We zijn de overlast echt beu. We hopen dat het binnenkort echt gedaan is", getuigt een buurtbewoner.





Stoel door raam

Enkele weken geleden is de poltie al eens binnen gevallen. Dat bezoek kwam er nadat een werknemer van een firma in speelautomaten werd overvallen kort nadat hij in het café het geld uit de automaten was komen halen. In januari haalde het nog de krant nadat een klant een stoel door het raam had gegooid, als wraak nadat hij er een pak slaag had gekregen. (JVN)