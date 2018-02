Drugdealer verkoopt aan minderjarigen 20 februari 2018

02u42 0

Bart C. (22) werd in maart 2016 gefouilleerd aan de schoolpoort in Mol. De politie vond daarbij hasj, binders, een weegschaal en 100 euro. "Op zijn gsm konden we sms'jes lezen waaruit bleek dat de beklaagde ook drugs verkocht aan minderjarigen." De man stond gisteren terecht op de rechtbank in Turnhout. Volgens zijn advocaat was dit een stommiteit van twee jaar geleden. "Hij is onmiddellijk gestopt met de verkoop en gebruikt ondertussen ook niet meer." De openbare aanklager eist een celstraf van 12 maanden met probatie-uitstel zodat hij aan zijn verslaving kan werken. Vonnis op 19 maart. (MVBO)