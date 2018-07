Dronken langs weg 19 juli 2018

In de Revinzestraat in Torhout betrapte de politie dinsdagnacht om 3.40 uur een man die dronken langs de weg liep. De 40-jarige dronkenman bleek een 40-jarige man uit Turnhout te zijn.





J.V. werd opgesloten in de doorgangscel van de politie om te ontnuchteren. (JHM)