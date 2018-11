Dronken bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde aangehouden door onderzoeksrechter Jef Van Nooten

12 november 2018

15u19 0 Turnhout De 37-jarige bestuurder uit Turnhout die zondagochtend een fietser van het fietspad maaide langs de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout, was onder invloed van alcohol. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, is maandag voor de onderzoeksrechter verschenen. Die besliste om de man in de gevangenis te houden. Al zeker tot vrijdag, dan verschijnt de bestuurder voor de raadkamer. “Het slachtoffer werd zondag rond 7.30 uur aangereden op de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. De veroorzaker van het ongeval zou volgens getuigen uitgestapt zijn, maar reed dan terug verder. Via het ANPR-netwerk kon de bestuurder geïdentificeerd worden. Hij werd enkele uren na het ongeval opgepakt worden in zijn woning. De zwaar beschadigde Opel Astra had de dertiger in zijn garage geparkeerd”, vertelt een woordvoerder van het parket. “De onderzoeksrechter heeft de 37-jarige man vandaag aangehouden voor onopzettelijke slagen en verwondingen in het verkeer, schuldig verzuim, dronken voeren en vluchtmisdrijf.”

De raadkamer moet vrijdag beslissen of de man nog langer in de cel blijft. Het 30-jarige slachtoffer uit Turnhout is buiten levensgevaar.