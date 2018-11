Dronken bestuurder blijft in cel na vluchtmisdrijf Mike G. wilde na avondje stappen nog snel gsm ophalen bij kameraad Jef Van Nooten

16 november 2018

14u51 1 Turnhout De bestuurder die vorige zondag in dronken toestand een fietser aanreed en wegvluchtte, blijft nog zeker een maand achter de tralies. De raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd. Mike G. (37) was kort voordien thuis afgezet door een BOB. “Hij is daarna toch achter het stuur gekropen om zijn gsm te gaan halen. Die was hij bij zijn kameraad vergeten”, zegt advocaat Bart Vosters.

De 37-jarige Mike G. was vorige week zaterdag de hele nacht op stap geweest met bevriende collega’s van op het werk. Hij had gedronken. Veel gedronken. Maar dat mocht, want de vrienden hadden vooraf een BOB aangeduid. “Die BOB was hem komen ophalen, en had hem ’s morgens ook weer thuis afgezet. Net zoals het hoort wanneer kameraden op stap gaan”, zegt meester Bart Vosters.

Maar nadat Mike G. veilig thuis was afgezet door zijn BOB, merkte Mike dat hij zijn gsm bij zijn kameraad vergeten was. Hij stapte in zijn auto om die gsm te gaan ophalen. Niet veel later week hij op de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout van zijn rijvak af. Hij belandde op het vrij liggende fietspad langs de weg en maaide daar de 30-jarige M.M. uit Turnhout omver. De Roemeen had er net een nachtshift op zitten in het rusthuis waar hij werkt en was met de fiets op weg naar huis. Hij werd meters weg gekatapulteerd en verkeerde aanvankelijk in levensgevaar. “Mijn cliënt was blijkbaar niet meer zo fris van geest toen hij besliste om zijn gsm te gaan ophalen. Hij dacht dat hij nog wel zou kunnen rijden”, zegt Bart Vosters. “Onderweg is hij dan toch terug gedraaid, met de gedachte dat hij die gsm even goed de dag nadien kon gaan halen. Kort nadat hij rechtsomkeer had gemaakt, is hij in slaap gevallen.”

Mike G. werd wakker van de klap. Hij hield halt en stapte uit zijn wagen, maar volgens getuigen alleen om naar de schade aan zijn auto te kijken. Om het slachtoffer dat met kritieke verwondingen langs de kant van de weg lag, heeft hij zich niet bekommerd. Hij stapte terug in de wagen, reed naar huis, parkeerde zijn auto in de garage en kroop in zijn bed. Enkele uren later werd hij door de politie uit zijn bed gelicht. Mike G. verklaarde aan de politie dat hij dacht dat hij alleen een paaltje had geraakt. “Als je er nuchter over nadenkt, is het ongeloofwaardig dat hij niet wist dat hij een fietser geraakt had. Maar als je in beschonken toestand ergens tegenaan botst, denk je daar anders over. Dan denk je dat je een paaltje hebt aangereden of een konijn overreden. Hij heeft op dat moment zeker niemand op de grond zien liggen.”

Mike G. liep eerder al een veroordeling door de politierechtbank op. Dit keer wacht hem opnieuw een fikse bestraffing. In afwachting van zijn proces vroeg zijn advocaat vrijdag de voorwaardelijke invrijheidstelling. “Ik heb zijn vrijlating gevraagd onder zeer strikte voorwaarden. We stelden onder meer een alcoholverbod voor en alvast een rijverbod van 3 maanden, bovenop de 15 dagen die hij reeds automatisch kreeg.”

De raadkamer in Turnhout ging niet in op het verzoek en besliste om Mike G. in de gevangenis te houden voor onopzettelijke slagen en verwondingen in het verkeer, schuldig verzuim, dronken rijden en vluchtmisdrijf. Als hij geen beroep aantekent, zit de bestuurder nog zeker vier weken achter de tralies.