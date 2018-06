Drie weken werken op Steenweg op Turnhout 07 juni 2018

Een aannemer start vandaag met het vernieuwen van de water- en gasleidingen op de Steenweg op Turnhout. De werken duren tot 29 juni. Dat betekent dat de drukte op de al drukke gewestweg nog zal toenemen.





De werken beginnen vandaag op het kruispunt van de Steenweg op Turnhout en de Bredestraat aan de oneven kant. In een eerste fase gaan de werken tot huisnummer 77. Fietsers zullen niet over het fietspad kunnen, maar moeten over de rijbaan. Autoverkeer moet beurtelings over één rijstrook.





In de tweede fase komt het gedeelte van de Steenweg op Turnhout 62 tot aan het kruispunt met de Cardijnlaan aan de beurt. Hier wordt door de aannemer een tijdelijk zebrapad ingericht. Zo kunnen de fietsers oversteken aan het zebrapad ter hoogte van de Cardijnlaan en terug oversteken voorbij de werken ter hoogte van de bushalte aan het tijdelijk zebrapad.





In fase 3 is het fiets- en voetpad op de Steenweg op Turnhout aan de beurt met de even huisnummers vanaf de Cardijnlaan tot aan het rondpunt. (VTT)