Drie wagens botsen op Parklaan Kristof Baelus

25 december 2018

13u24 0

In Turnhout is op de Parklaan dinsdag omstreeks 11.45 uur ter hoogte van Delhaize een ongeval gebeurd. In volle winkeldrukte botsten drie wagens op elkaar. Een 52-jarige bestuurder, K.A., raakte lichtgewond en moest ter verzorging naar het ziekenhuis.