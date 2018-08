Drie tieners stichten brand aan kinderopvang POLITIE IDENTIFICEERT JONGENS TUSSEN 10 EN 15 JEF VAN NOOTEN

08 augustus 2018

02u50 0 Turnhout Drie kinderen hebben maandagavond brand gesticht bij de buitenschoolse kinderopvang in de Druivenstraat. Een papiercontainer die tegen de gevel stond, werd in brand gestoken. De politie kon de daders identificeren.

Bij de buitenschoolse kinderopvang in de Druivenstraat in Turnhout worden deze zomervakantie dagelijks zo'n 80 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar opgevangen. Toen de kinderen en even later ook hun begeleiders maandagavond naar huis vertrokken, was er geen vuiltje aan de lucht. Maar enkele uren later, rond 21 uur, brak brand uit op het domein. Een papiercontainer stond in lichterlaaie.





"De kinderopvang was al gesloten. Er waren geen kinderen of personeelsleden bij betrokken. Het gebouw is niet beschadigd. De kinderopvang zal morgen ook normaal geopend zijn", stelde Turnhouts schepen voor Kinderopvang Peter Segers (sp.a) meteen iedereen gerust via de sociale media.





De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Door de hitte van de voorbije weken, hadden de begeleiders van de kinderopvang buiten verscheidene schaduwdoeken hangen. De vlammen hadden zich snel via die doeken kunnen verspreiden.





Al meteen werd duidelijk dat de papiercontainer op het binnenplein van de kinderopvang niet via zelfontbranding vuur heeft gevat. Alles wijst in de richting van brandstichting. "Het gaat om vandalisme", weet schepen Segers. "Alles was op slot, maar een getuige heeft kinderen over de poort zien klimmen. Naast de uitgebrande papiercontainer zijn ook lucifers teruggevonden. Er lagen ook flesjes water naast de container. Vermoedelijk hebben de daders zelf nog proberen te blussen. De politie is alleszins een onderzoek gestart."





Dat onderzoek leverde al snel resultaat op. Drie Turnhoutse jongeren, van amper 10 tot 15 jaar, konden geïdentificeerd worden. "De politie is bij hen geen aankloppen. Hun ouders zijn erg geschrokken over hetgeen ze hebben uitgespookt", zegt Segers. "Twee van de drie kinderen zijn zich intussen samen met hun ouders komen identificeren. De zaak is doorgegeven aan de verzekering."





Mogelijk extra maatregelen

Of de brandstichting ook nog een juridisch staartje krijgt, was gisteren nog niet duidelijk. "Als een voorbijganger de vlammen niet had opgemerkt, had dit veel anders kunnen aflopen. Nu is er gelukkig geen structurele schade aan het gebouw. De kinderen van de opvang hebben de schade wel gezien, maar tegen 's middags was alles opgeruimd. Mogelijk komen er extra maatregelen om zoiets in de toekomst te vermijden."