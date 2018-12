Drie maanden cel voor diefstal van twee repen chocolade Jef Van Nooten

07 december 2018

Een man die twee repen chocolade heeft gestolen bij Carrefour in Turnhout heeft daarvoor een gevangenisstraf van 3 maanden en een boete van 800 euro gekregen. Kevin D. was eerder bij verstek veroordeeld, maar tekende nu verzet aan tegen die straf.

“Een effectieve celstraf en een zware boete lijkt mij toch wat overdreven voor de diefstal van twee repen chocolade met een totale waarde van 4 euro”, pleitte zijn advocaat. De rechter merkte op dat die straf er niet zomaar is gekomen. Kevin D. heeft al een lang strafblad vol met winkeldiefstallen.

Volgens zijn advocaat is dat een gevolg van zijn drugsgebruik. “Hij beseft nu dat er iets moet gebeuren. We vragen een voorwaardelijke straf zodat hij zichzelf kan bewijzen. Hij heeft een duwtje in de rug nodig. Met een effectieve celstraf is hij niet gebaat.”

Vonnis op 4 januari.