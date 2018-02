Drie jaar cel voor stelen en verkopen van gsm's 15 februari 2018

02u54 0

Abdullah C. werd gisteren op de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro voor het stelen van een groot aantal technologische toestellen in verschillende electronicazaken.





In 2015 ging Abdullah C. zijn gangetje in Mediamarkt in Turnhout, daar stal hij maar liefst 24 gsm-toestellen. Daarna ging hij nog een stapje verder in Sint-Pieters-Leeuw, waar hij 36 gsm-toestellen ontvreemdde uit een electronicazaak.





Hij ging ook langs bij Krefel in Drogenbos en ook in Beersel nam hij een computer, tablet, laptop, sporttas, rugzak, twee paar schoenen, 10 herenonderbroeken, 10 T-shirts een brandkast en 1200 euro mee. Daarbij liet de man het niet, in datzelfde jaar zette Abdullah C. zijn parcours nog verder. De veroordeelde verkocht de gestolen goederen verder en recruteerde ook bendeleden om met hem samen te werken. Tijdens een huiszoeking door de politie werden een heleboel gsm-toestellen gevonden.





"De man ging georganiseerd te werk, is internationaal gekend en had geen respect voor andermans spullen." (MVBO)