Drie jaar cel voor afranseling met taser en tennisracket 14 april 2018

02u31 0 Turnhout Wahid E.B. (43) uit Ravels en zijn kompaan Rachid C. (43), beiden van Marokkaanse origine, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De twee bewerkten in december 2016 een 'kennis' met een stroomstootwapen en een tennisracket.

Het slachtoffer Abdelouahab E.M. trok op 18 december 2016 's avonds naar een appartement van een kennis, maar mocht daar niet binnen. Luttele seconden later werd hij langs achter aangevallen door Wahid E.B. en zijn kompaan Rachid C. Ze bewerkten hem meermaals met het stroomstootwapen. Ondanks het feit dat het slachtoffer bewusteloos op de grond lag, ging een van de twee toch nog een tennisracket binnen in een appartement halen om hem daarmee ook nog eens tientallen keren af te ranselen.





"Lesje leren"

De twee mannen hebben nooit ontkend dat ze de feiten hebben gepleegd, maar ze probeerden wel de voorbedachtheid te ontkennen. Volgens de rechter waren er echter genoeg bewijzen om die wel degelijk te weerhouden. "Ze hadden onderling afgesproken om de verdachte een lesje te leren en er waren afspraken over gemaakt" aldus de rechter. "Ze hadden ook een tactiek bepaald."





De rechtbank veroordeelde de twee uiteindelijk tot een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 600 euro. "De feiten getuigen van een ersntig gebrek aan respect. Ondanks eerdere veroordelingen blijven ze gewoon doorgaan en nemen ze het recht in eigen handen." De twee moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van zo'n 2.000 euro. (VTT)