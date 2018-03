Drie grote werven in centrum SINT-ELISABETH EN AZ ALLEEN BEREIKBAAR VIA OMLEIDING JEF VAN NOOTEN

29 maart 2018

02u31 0 Turnhout Stad Turnhout voert in april op drie plaatsen tegelijk grote werkzaamheden uit. Daarbij worden zowel wegen als fietspaden heraangelegd om de veiligheid te verhogen. De wegenwerken op de invalswegen hebben ook een impact op de bereikbaarheid van de twee ziekenhuiscampussen in de stad.

Terwijl op de E34 ter hoogte van Turnhout wegenwerken starten op 3 april, gaat de schop de komende weken ook in de grond op minstens drie locaties in het centrum van de stad. "Stad Turnhout blijft investeren in betere wegen en fietspaden. Daarom starten er begin april verschillende werken op wegen naar het centrum van de stad", verduidelijkt Steven Mateusen van de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit. "Die werkzaamheden kunnen tijdelijk wel wat hinder met zich meebrengen. Er zijn telkens omleidingen voorzien voor de verschillende weggebruikers. En ook de beide campussen van AZ Turnhout blijven steeds bereikbaar via de omleidingen."





Op dinsdag 3 april gaan de eerste werken van start. Die dag start de heraanleg van de Rubensstraat tussen de in- en uitgang van het Sint-Elisabethziekenhuis en de Ring. "De Rubensstraat is in dit gedeelte afgesloten voor autoverkeer. Het ziekenhuis blijft bereikbaar via de Ring, Steenweg op Gierle, Patriottenstraat, Rubensstraat en omgekeerd. Eind mei is de heraanleg klaar", aldus Mateusen.





Veiligheid verhogen

Tijdens de tweede week van de paasvakantie, op maandag 9 april, starten ook de werken voor de heraanleg van het kruispunt Steenweg op Merksplas met Fonteinstraat aan Brug 2. "Met de vernieuwing van dit kruispunt wil Stad Turnhout de veiligheid van alle weggebruikers verhogen", motiveert Mateusen. Een heraanleg van het kruispunt is onder meer nodig door het extra verkeer dat van de verkaveling Bruyne Strijd komt. De werken duren tot 31 mei. De Steenweg op Merksplas is tijdens de werken aan het kruispunt van de Fonteinstraat volledig afgesloten. "Campus Sint-Jozef van AZ Turnhout blijft bereikbaar via de Ring. Fietsers volgen een omleiding via de Ring, de tunnel onder de Nassaulaan naar de Oude Beersebaan, Koningin Astridlaan, Hertoginstraat, Brugstraat en omgekeerd. Auto's volgen een omleiding via de Ring, Steenweg op Antwerpen, de Merodelei, Prinsenstraat, Karel Oomstraat en Nieuwe Kaai."





Nog op maandag 9 april starten ook de werken voor de aanleg van de fietsas Brugstraat, Robsonplein, Tramstraat en Onze Lieve Vrouwstraat. "De werken duren tot begin juli", zegt Mateusen.





Het stadsbestuur beseft dat de werken hinder met zich meebrengen, maar er is geen andere optie. "We maken werk van de verkeersveiligheid en - leefbaarheid in Turnhout. Daarvoor blijven we investeren in betere wegen en fietspaden", zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). "Daar horen uiteraard werken bij die wat hinder of omleidingen met zich meebrengen."