Drie bewegwijzerde Winterwandelingen in Vennengebied Jef Van Nooten

22 december 2018

Tijdens Winter in Turnhout staan er heel wat nieuwe activiteiten op het programma. Zo zijn er nog tot en met 6 januari de Winterwandelingen in het Turnhoutse Vennengebied. “Het is er het hele jaar door zalig stappen, maar tijdens de eindejaarsperiode nog een beetje meer. Onderweg komen deelnemers immers zowel aan de Stadsboerderij als aan de Klein Engelandhoeve mooie kerststallen tegen”, zegt Kristien Sysmans van Toerisme & UiT. “Aan het boswachtershuisje zijn er lekkere versnaperingen. Wandelaars kunnen kiezen uit drie bewegwijzerde lussen van 3,5 of 6,5 of 8,5 kilometer. Starten kan zowel aan de Stadsboerderij als aan de Klein Engelandhoeve.” Getrainde stappers kunnen ook de kerststal in het Wintersalon (Grote Markt) meepikken en daar de aanlooproute nemen. Voor kinderen is er tijdens de korte route een zoektocht. De brochure met de verschillende Winterwandelingen is gratis verkrijgbaar in Toerismehuis ’t Steentje op de Grote Markt, de Stadsboerderij en de Klein Engelandhoeve.