Dolle winterpret op school Kristof Baelus

22 januari 2019

14u52 0 Turnhout Dinsdagvoormiddag was het dan eindelijk zover, de eerste sneeuw. In de Kempense scholen vlogen de sneeuwballen je om de oren.

Onder andere in lagere school Sint-Victor in Turnhout was het alle hens aan dek. Een zo groot mogelijke sneeuwbal maken, een sneeuwballengevecht maar vooral dikke jassen, sjaals en mutsen.

In lagere school Windekind in Vorselaar was het ook prijd. “Het is nog maar een dun laagje maar we hopen dat het nog hard gaat sneeuwen”, zeggen Fenna, Nore en Dieuwke. “We hebben al kleine sneeuwmannen gemaakt en een groot sneeuwballengevecht gedaan. Spijtig genoeg zijn de jongens wel gewonnen.”

Of de kinderen liever in de zon spelen dan in de sneeuw? “Wij vinden het veel leuker om in de sneeuw te spelen”, zeggen de meisjes. “ Het is dan wel koud, maar we spelen zo hard dat we het niet merken.