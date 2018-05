Dodehoekzeil helpt leerlingen veiliger fietsen 25 mei 2018

De politiezone Turnhout heeft een dodehoekzeil aangeschaft. Dat geeft op ware grootte weer welke zone een vrachtwagenchauffeur onmogelijk kan zien vanuit zijn cabine. Leerlingen van het SMIK konden het gisteren uittesten.





De dode hoek bij vrachtwagens blijft een groot probleem. Woensdag raakte in Geel nog een fietsster levensgevaarlijk gewond bij een dodehoekongeval. "Zeker jonge weggebruikers in het secundair onderwijs moeten nog gesensibiliseerd worden. Oefenen in de praktijk is daarbij noodzakelijk," zegt burgemeester Ward Kennes van Kasterlee. Met het dodehoekzeil hoopt de politie hen gezond verstand bij te brengen. "Het is niet omdat je ergens màg staan met je fiets, dat het ook slim is om daar te gaan staan", zegt politie-inspecteur Benny Beyens. (JVN)