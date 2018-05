Dit werelderfgoed vind je in eigen streek VERNIEUWD BEGIJNHOF OPENT FEESTELIJK DE DEUREN MARLIES VAN BAEL

28 mei 2018

02u30 2 Turnhout Turnhoutenaars die niet weten wat doen, kunnen vanaf nu altijd een kijkje nemen in het vernieuwde Begijnhof. De pittoreske site werd vernieuwd en opende gisteren de deuren met een gezellig feestje. "Bijna niemand hier weet dat dit UNESCO-werelderfgoed is", klinkt het.

Een jaar na de start van de werken aan het Begijnhof konden de bewoners en de stad Turnhout zondag de nieuwe deuren openen. De kasseiweg en de stoepen werden volledig vernieuwd, er kwam gescheiden riolering en voor de kerk werd een plein met een waterelement aangelegd. Het Begijnhof wordt ook autoluw. De plannen voor de heraanleg van het Begijnhof dateren al van 2004.





"We zijn heel blij dat de vernieuwde weg in het Begijnhof eindelijk af is", zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck tevreden. "Dit is een zeer zwaar dossier geweest waar we 14 jaar aan gewerkt hebben. We moesten elke woning in detail in kaart brengen om subsidies te ontvangen, maar uiteindelijk hebben we de kostprijs van 2 miljoen euro zelf bekostigd."





Het OCMW en de stad Turnhout wil hiermee het Begijnhof opnieuw bekend maken zodat meer mensen het domein komen bezoeken. "Dit begijnhof staat op de UNESCO-werelderfgoed lijst maar dat weten vele mensen niet. Hier komen zelfs Amerikanen op bezoek." Turnhout vierde de opening met een gezellig feest. In de voormiddag konden bewoners en genodigden in de Begijnhofkerk een misviering volgen waarna het Begijnhof letterlijk door de fanfare werd ingeblazen met een rondleiding. De Turnhoutse gemeenteraadsleden bezochten het Begijnhof met de fiets en vanaf de namiddag kon het grote publiek een kijkje nemen op de vernieuwde site. Ze konden gratis het Begijnhofmuseum bezoeken, er vond een fototentoonstelling plaats in het poortgebouw en plaatselijke gidsen namen iedereen mee op sleeptouw. Ook voor kinderen was er geen gebrek aan animatie, met o.a. kindergrime.





Oase van rust

De Nederlandse bewoonster Clémentine woont sinds 2011 in het Begijnhof en is blij dat de werken klaar zijn. "Na een jaar vol werken in de straat ben ik blij dat dit nu allemaal achter de rug is", zegt ze. "Ik vind het heel mooi en ben blij dat het groen behouden is gebleven, al mag er nog wat meer groen komen de volgende maanden." Ze wil ook nog benadrukken dat bezoekers heel welkom zijn, maar dat ze de rust moeten respecteren. "Het is hier een oase van rust en dat willen we ook zo houden." Doordat het Begijnhof autoluw is gemaakt, werd er voor parkeergelegenheid gezorgd op een parking aan Meerloop en aan de Infirmerie. "De bewoners mogen nog wel laden en lossen in het Begijnhof, maar de auto's moeten uit het straatbeeld verdwijnen", zegt Luc Op de Beeck nog. "Door de nieuwe kasseien zullen de vele valpartijen hier in de toekomst vermeden worden. Het was hier precies Parijs-Roubaix in Turnhout", zegt hij nog.