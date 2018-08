Digitale kaart loodst fietsers naar school NIET DE KORTSTE WEG, WEL DE VEILIGSTE JEF VAN NOOTEN

01 september 2018

02u41 0 Turnhout Kinderen uit Turnhout en omgeving die vanaf maandag met de fiets naar school gaan, kunnen dit weekend nog een veilige fietsroute uitstippelen. Stadsregio Turnhout lanceerde gisteren een digitale schoolroutekaart, die kinderen zo veilig mogelijk tot aan de poort brengt.

VIAS, het Belgisch kenniscentrum voor verkeersveiligheid, raadt ouders van schoolgaande kinderen aan om het fietstraject naar school verschillende keren te oefenen. In de vier gemeenten van Stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) kunnen scholieren daarvoor sinds gisteren een beroep doen op een digitale schoolroutekaart. Die kaart geeft de veilige routes naar verschillende scholen weer.





"De kaart focust zowel op de routes binnen de gemeente als tussen de gemeenten", zegt Marc Broeckx van Stadsregio Turnhout. "Bovendien lopen deze routes zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, fietsstraten of autoluwe straten. Ze kan ook steeds aangepast worden. Komen er extra fietsstraten of worden kruispunten conflictvrij, dan worden de aanbevolen routes onmiddellijk aangepast."





Wie de digitale schoolroutekaart bekijkt, ziet de veilige routes aangeduid in paars. Voor de hele stadsregio Turnhout zijn ook zo'n 45 punten op de kaart aangeduid met een i-symbool. Wie daar op klikt, krijgt info waar extra opgepast moet worden, of waarom dat bepaald kruispunt juist zo veilig is.





Bevraging

"Dit is het resultaat van een samenwerking van de vier gemeenten met Route2School. Die laatste bevroeg leerlingen, ouders en leerkrachten om de mobiliteitsknelpunten in hun gemeente te inventariseren. Met antwoorden op al die vragen gingen de gemeenten, de politie en de scholen op zoek naar een passende oplossing", aldus nog Broeckx.





Veiligheid troef

Verkeersveiligheid creëer je niet alleen door een digitale kaart. Om die routes veilig te maken, zijn er ook tal van ingrepen gebeurd.





"We hebben deze legislatuur sterk ingezet op veilig fietsen", zegt Turnhouts schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. "Zo kwamen er verkeerslichten in Zevendonk en op het kruispunt van de Everdongenlaan met de Steenweg op Tielen. De fiets- en voetgangerstunnel aan het Stadspark is gerenoveerd, en het kruispunt van de Ring met de Steenweg op Oosthoven wordt op dit ogenblik conflictvrij gemaakt. Voor de veiligheid aan scholen kwamen er ook versmallingen in de Boomgaardstraat en Collegestraat."





Je vindt de digitale kaart





via de website





www.stadsregioturnhout.be