Dieven viseren winkels 09 augustus 2018

Dieven zijn dinsdagnacht de winkel van Telenet binnen gedrongen in de Gasthuisstraat in Turnhout. De firma wil niet kwijt wat er gestolen werd. Ook bij Oil & Vinegar in de Gasthuisstraat probeerden dieven binnen te dringen. Een glazen deur raakte beschadigd, maar de daders zijn niet binnen geraakt. (JVN)