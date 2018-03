Dieven stelen vlees achter woning 30 maart 2018

In de straat Corsendonk in Oud-Turnhout werd op dinsdag vlees gestolen uit de diepvries die in een hok stond, in de tuin van een huis. Om hoeveel vlees het gaat is niet duidelijk. Het hok was gewoon los dus er werd geen braak vastgesteld door de politie. Eerder werd aan datzelfde huis een voertuig gestolen, volgens politie zou deze diefstal daar mogelijk iets mee te maken hebben. (MVBO)