Dieven stelen dure stofzuigers uit restaurant JVN

18 januari 2019

Een restaurant in de Koningin Elisabethlei in Turnhout werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De daders braken de deur van de berging open om binnen te geraken. De daders gingen aan de haal met twee stofzuigers, goed voor een totale waarde van 800 euro.