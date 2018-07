Dieven stelen boodschappen 25 juli 2018

De voorbije dagen zijn verschillende klanten van de Carrefour Market in de Korte Gasthuisstraat het slachtoffer geworden van een 'gauwdiefstal'.





De daders gaan aan de haal met boodschappentassen wanneer de klanten die net in de auto of de fietstas hebben gezet en dan de winkelkar gaan terugzetten. Een van de slachtoffers was Dré Wolput. "Ik zette mijn winkelwaar in een plastic tas in de koffer van mijn auto en ging daarna de winkelkar terugzetten en mijn parkeerkaart omruilen", aldus Wolput. "Alles samen nog geen halve minuut en ondertussen werd die zak uit mijn auto gestolen. Blijkbaar gebeurt hetzelfde bij mensen met fietstassen." (VTT)