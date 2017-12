Dieven stelen blinkende kast met relikwieën 02u46 0

Dieven hebben maandagnacht een relikwieënkast gestolen uit de Middelareskerk. Die was eigendom van de Roemeense Orthodoxe kerk, die ook gebruik maakt van de kerk.





"Het gaat om een reliekschrijn waarin een hele reeks relikwieën zitten van verscheidene heiligen", vertelt Jan Van Rompuy van de parochie Middelares. "De kast was ongeveer 1 meter op 1,5 meter breed en een halve meter hoog. Het was nogal een opvallend meubel. Het is vreemd dat dieven daarmee aan de haal gegaan zijn, want er is nauwelijks wat mee te doen. Misschien is ze interessant voor een 'verzamelaar'. De kast blinkt natuurlijk wel door het vele (nep)goud en dergelijke. Misschien heeft dat de inbrekers op een idee gebracht."





Het is niet helemaal duidelijk hoe de dieven in de kerk zijn geraakt. "Vermoedelijk zijn ze binnengedrongen via de oude pastorij die leegstaat en zijn ze zo tot in de kerk geraakt", vertelt Jan. "We hebben al vaker gemerkt dat er ongenodigde gasten in de pastorie zitten."





Een tiental jaren geleden is ook al eens een relikwie gestolen in de kerk. Toen verdween een steen die afkomstig zou zijn van het graf van Jezus in Jeruzalem. De voorbije jaren waren er ook wel eens offerblokdieven actief. (VTT)