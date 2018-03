Dieven roven voor 5.000 euro aan sigaretten EERSTE VERJAARDAG IN MINEUR VOOR KRANTENWINKEL DE MIXX JEF VAN NOOTEN

10 maart 2018

02u32 0 Turnhout Gangsters hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een brutale inbraak gepleegd bij krantenwinkel De Mixx aan de Steenweg op Gierle. Ze stalen voor 5.000 euro aan sigaretten, en ook de schade aan de winkel bedraagt enkele duizenden euro's. "Op 1 april hebben we de zaak precies 1 jaar. Het wordt een verjaardag in mineur", zucht Kurt Pluym.

Toen Kurt Pluym (51) en Marina Van Laer (46) uit Vlimmeren (Beerse) donderdagavond hun krantenwinkel en broodjesbar De Mixx aan de Steenweg op Gierle in Turnhout afsloten, was er nog niks aan de hand. Toen ze vrijdagochtend rond 4 uur terug aan de zaak arriveerden bleek de kast met sigaretten bijna volledig te zijn leeggeroofd.





"De deur is met geweld geforceerd. Het is onmogelijk om op je eentje zo'n schuifdeur open te wringen. Ze moeten dus met meer zijn geweest. De koevoet die ze gebruikt hebben, hebben ze in de winkel achter gelaten. De politie heeft er een sporenonderzoek op gedaan in de hoop aanwijzingen naar de daders te vinden. De koevoet leek nog splinternieuw. Alsof ze hem speciaal voor deze inbraak gekocht hadden", vertelt Pluym.





Geld laten liggen

Eénmaal de inbrekers zich een toegang tot de winkel hadden verschaft, liepen ze rechtstreeks naar de kast achter de toonbank. Die was volledig gevuld met sigaretten en potten tabak.





"Alle sigaretten zijn weg. Ze hadden zeker een waarde van 5.000 euro. Ook potten tabak zijn verdwenen. Enkel de potten op het bovenste rek hebben ze laten staan. Daar konden ze wellicht moeilijk aan. Ik vermoed dat ze heel snel te werk zijn gegaan", vertelt Pluym. "Sigaretten kosten tegenwoordig zoveel dat ze gegeerd zijn bij inbrekers. Voor sommige pakjes betaal je al snel 10 euro. Wij verkopen veel sigaretten, omdat hier veel passanten zijn. Daardoor hadden we veel in stock. Ze waren ook echt alleen geïnteresseerd in sigaretten. Het wisselgeld uit de kassa hebben ze laten liggen."





Hoe laat de inbraak precies is gebeurd, blijft een raadsel. De Mixx heeft geen alarmsysteem of camerabewaking. Er is dus geen tijdsregistratie van de inbraak.





"Ook de bewoners van de appartementen hierboven hebben niks gehoord. Dat is vreemd. Je zou denken zo'n automatische schuifdeur forceren gepaard gaat met flink wat lawaai. Want de daders zijn wild te keer gegaan. Niet alleen om de deur open te breken, maar ook binnen brachten ze vernielingen aan. In plaats van het schuifdeurtje open te schuiven om achter de toonbank te geraken, hebben ze een heel stuk van de toonbank af gerukt. Samen met de deur loopt de schade, los van de 5.000 euro buit, op tot enkele duizenden euro's."





De inbraak komt voor Kurt Pluym en Marina Van Laer op een erg ongelukkig moment. Over drie weken, vieren ze het 1-jarig bestaan van hun zaak. "We hebben de winkel vorig jaar op 1 april over genomen. We hebben de zaak ook overgenomen zonder alarmsysteem. Er is iemand langs geweest met een offerte voor een alarmsysteem en camera's. Maar als je nog maar net bezig bent, heb je geen geld voor al die beveiliging. Hadden we het toch maar gedaan, want nu zijn we meer kwijt."





Alarm

Na de inbraak van donderdagnacht is Pluym wel vastbesloten om beveiligingsmaatregelen te nemen. "Al betwijfel ik het nut er van. Want ook dan kunnen ze binnen komen. Ze gaan zo snel dat een alarm hen amper nog afschrikt. Ze zijn al weg voordat iemand het alarm heeft opgemerkt. Ik overweeg ook een ijzeren gordijn voor de kast met sigaretten. Maar als ze dan toch per se aan de sigaretten willen geraken, vernielen ze heel je winkel."