Dieven roven geparkeerde auto leeg JVN

13 november 2018

11u32 0

De eigenaar van een auto die geparkeerd stond in de Duinenstraat in Turnhout ontdekte dinsdagochtend rond 8.15 uur dat er was ingebroken in de auto. De dieven gingen in de loop van de nacht aan de haal met de boorddocumenten, een gsm-lader en een zonnebril.