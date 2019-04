Dieven aan de haal met elektrische fietsen Toon Verheijen

17 april 2019

09u54 4

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag op twee verschillende plaatsen ingebroken. In de Rozenlaan forceerden de inbrekers een achterdeur en gingen ze aan de haal met een handtas en een laptop. In de Boomgaardstraat braken de inbrekers dan weer een achterdeur van de veranda open en daar gingen ze aan de haal met twee elektrische fietsen.