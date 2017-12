Dievegge steelt 340 euro van vrouw 02u39 0

Een vrouw van middelbare leeftijd heeft dinsdag in de vroege namiddag een gauwdiefstal gepleegd in warenhuis Kruitvat aan de Vrijheid in Hoogstraten. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Zij is onder meer 340 euro kwijt.





In de portefeuille zaten persoonlijke spullen en een 340 euro cash. Die had de jongedame bij zich omdat ze een dag later (woensdag, red.) een reisje zou maken naar Parijs. "Toen ik het merkte, hebben we de politie erbij gehaald", vertelt Ellen. "Op camerabeelden is duidelijk te zien dat de vrouw de portefeuille steelt uit mijn handtas." De verdachte is een vrouw van rond de vijftig jaar. Ze droeg een zwarte jas en een gele sjaal en ze had kort opgestoken blond-grijs haar.





In een handelszaak op de Graatakker in Turnhout hebben twee vrouwen woensdag een wisseltruc uitgevoerd. Een van de twee was opvallend dik. De andere had een normale lichaamsbouw. De politie is te bereiken op 0800/25.101. (VTT)